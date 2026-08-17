Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Американська акторка Гайден Панеттьєрі, відома за серіалами «Герої» та «Нешвілл», а також фільмами «Крик 4» та «Крик 6», померла у віці 36 років. Інформацію підтвердив представник акторки. Причина смерті поки що не розкривається.

Про це пише АВС.

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Батько актриси попросив не розкривати подробиці її смерті, «поки сім’я переживає цю неймовірну втрату».

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Панеттьєрі почала зніматися у кіно 1994 року у віці п’яти років. Одними з її перших робіт стали фільми «Одне життя, щоб жити» та «Дорожнє світло». Широку популярність Панеттьєрі принесла роль Клер Беннет у серіалі NBC «Герої», до акторського складу якого вона приєдналася 2006 року. Актриса з’явилася у 73 епізодах проєкту

Акторка відкрито говорила про свою боротьбу з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки 2014 року. У мемуарах під назвою «Це я: розплата» вона написала про своє рішення передати повну опіку над дочкою своєму колишньому партнерові, українському боксерові Володимиру Кличку.

В останні роки життя Панеттьєрі активно дбала про своє ментальне здоров’я, пройшла курс реабілітації та повернулася до творчої діяльності.

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