5 картин, які не можна вішати вдома: народні прикмети про хвороби й невдачі

5 картин, які краще не тримати в оселі / © unsplash.com

Атмосфера дому залежить не лише від людей, які в ньому живуть, а й від предметів інтер’єру. За народними віруваннями, деякі картини і зображення здатні впливати на настрій, самопочуття та навіть перебіг подій у житті господарів. Особливо обережно радять обирати полотна, фото чи малюнки, пов’язані з тривожними або похмурими сюжетами.

Про це пише radiotrek.

1. Каламутна вода — символ застою

Зображення боліт, зарослих ставків або озер без руху води у народі асоціюють із застоєм у справах. Вважається, що така картина може «гальмувати» розвиток, знижувати життєву енергію та створювати відчуття апатії.

Натомість річка чи водоспад із чітким рухом води символізують оновлення й приплив сил — особливо якщо вода «прибуває», а не витікає.

2. Написи й символи з незрозумілим змістом

Якщо на полотні є ієрогліфи, латинські вислови чи інші знаки, значення яких вам невідоме, краще утриматися від такого декору. За повір’ями, слова й символи мають власну енергетику. І якщо зміст лишається загадкою, складно передбачити, який посил вони несуть.

Помпеї — унікальний археологічний музей-заповідник, проте краще не прикрашати подібними зображеннямиоселю / © pixabay.com

3. Руїни та зруйновані будівлі

Картини із зображенням занедбаних фортець, тріснутих стін чи покинутих будинків можуть створювати атмосферу занепаду. У народі вірять: постійне споглядання руїн здатне програмувати на втрати, невдачі або розчарування.

Художню цінність таких робіт краще залишити галереям і музеям, а для дому обирати більш життєствердні сюжети.

Картини, фото, малюнки агресивних тварин у домі можуть підсилювати напруження / © Unsplash

4. Страждання, агресія та сльози

Плакати, сцени хвороби, насильства або агресивні тварини — усе це, за прикметами, може «підсилювати» напруження в домі. Такі образи асоціюються з тривогою, безсиллям і страхом.

Особливо не радять розміщувати подібні картини у спальнях або дитячих кімнатах, адже вони впливають на емоційний стан.

5. Зів’ялі квіти та образи померлих

Згідно з повір’ями, зображення засохлих дерев, поламаних гілок чи зів’ялих квітів мають «некротичний» підтекст. Так само не рекомендують тримати на видному місці портрети покійних родичів — їх радять зберігати у сімейних альбомах.

Вважається, що дім має наповнюватися символами життя, руху та світла. Саме такі образи створюють відчуття затишку й гармонії.

