Президент Литви потрапив до лікарні: його прооперували
Литовський лідер отримав ушкодження, перебуваючи вдома. У нього рвана рана передпліччя.
У неділю, 22 лютого, президент Литви Ґітанас Науседа був госпіталізований після того, як отримав удома побутову травму.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на пресслужбу литовського президента.
Повідомляється, що Ґітанас Науседа був отримав рвану рану передпліччя. Обставини травмування не розголошують.
За інформацією пресслужби президента, литовському лідерові лікарі надали першу медичну допомогу у нього вдома. Після цього Науседа поїхав до Вільнюської республіканської університетської лікарні, де було проведено операцію.
Планується, що цю ніч президент Литви проведе у лікарні.
Литовський лідер відомий як відданий прихильник України, під час повномасштабного вторгнення він двічі відвідував Київ.
Під його керівництвом Литва надає військову підтримку, приймає українських біженців і має намір брати участь у повоєнному відновленні нашої держави.
Ґітанас Науседа очолює країну другий термін поспіль від 2019 року.
Нагадаємо, у січці цього року президент Франції Еммануель Макрон з’явився на публіці з помітним почервонінням одного ока, що привернуло увагу ЗМІ та користувачів соцмереж. У пресслужбі французького президента тоді пояснили, що почервоніння виникло через судину, яка лопнула, і запевнили, що це не впливає на його здоров’я.