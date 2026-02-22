ТСН у соціальних мережах

Світ
1 хв

Президент Литви потрапив до лікарні: його прооперували

Литовський лідер отримав ушкодження, перебуваючи вдома. У нього рвана рана передпліччя.

Богдан Скаврон
Президент Литви Ґітанас Науседа / © Associated Press

У неділю, 22 лютого, президент Литви Ґітанас Науседа був госпіталізований після того, як отримав удома побутову травму.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на пресслужбу литовського президента.

Повідомляється, що Ґітанас Науседа був отримав рвану рану передпліччя. Обставини травмування не розголошують.

За інформацією пресслужби президента, литовському лідерові лікарі надали першу медичну допомогу у нього вдома. Після цього Науседа поїхав до Вільнюської республіканської університетської лікарні, де було проведено операцію.

Планується, що цю ніч президент Литви проведе у лікарні.

Литовський лідер відомий як відданий прихильник України, під час повномасштабного вторгнення він двічі відвідував Київ.

Під його керівництвом Литва надає військову підтримку, приймає українських біженців і має намір брати участь у повоєнному відновленні нашої держави.

Ґітанас Науседа очолює країну другий термін поспіль від 2019 року.

Нагадаємо, у січці цього року президент Франції Еммануель Макрон з’явився на публіці з помітним почервонінням одного ока, що привернуло увагу ЗМІ та користувачів соцмереж. У пресслужбі французького президента тоді пояснили, що почервоніння виникло через судину, яка лопнула, і запевнили, що це не впливає на його здоров’я.

