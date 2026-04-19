День ангела 19 квітня: кого та як вітати з іменинами

19 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 19 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 19 квітня

19 квітня 2026 року привітайте з іменинами Віктора, Георгія, Івана, Семена.

Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві успішний в навчанні, вихований. В дорослому віці стає вразливим, чуттєвим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві енергійний, товариський. В дорослому віці стає честолюбним, часто живе в своєму вигаданому світі.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві хороший друг, чесний. В дорослому віці стає добрим, уважним.

День ангела 19 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого, підтримує у складні миті й надихає на добрі вчинки. Бажаю внутрішнього спокою, світла в душі та радості в кожному дні.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій янгол-охоронець тихо й невидимо веде тебе правильною дорогою, дарує мудрі рішення, щасливі зустрічі та щиру любов. Хай у твоєму житті завжди буде більше добра, ніж турбот.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди тримав тебе під своїм захистом, допомагав здійснювати мрії та оберігав серце від тривог. Нехай у твоїй душі панує гармонія, а в житті — світло і тепло.

***

Зі святом Дня ангела! Нехай твій янгол завжди буде поруч — у кожному кроці, у кожному виборі, у кожній миті. Бажаю тобі щасливої долі, міцного здоров’я, щирих людей поруч і віри в найкраще.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро благословляють тебе, а твій ангел-охоронець захищає від усіх негараздів. Хай у серці завжди живе надія, у думках — спокій, а в житті — любов і радість.

