«Недоумкуватий фашист»: губернатор штату Міннесота накинувся з критикою на Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Губернатор американського штату Міннесота Тім Волз жорстоко розкритикував президента країни Дональда Трампа за його військову кампанію проти Ірану.

Про це інформує Clash Perort.

Під час свого виступу він заявив, що Іран не становив жодної загрози для США та не погрожував нападом, однак Трамп розпочав війну без жодного плану дій.

«Треба називати це своїми іменами. Це фашизм. Або, щонайменше, фашистський ухил, до якого вони явно тяжіють», — заявив Волз.

Раніше повідомлялося, що Іран погрожує припинити навіть обмежений прохід суден Ормузькою протокою, якщо США продовжать «ворожі морські дії».

Ми раніше інформували, що Трамп неоднозначно висловився про дедлайн щодо припинення вогню в Ірані, яке, за планом, мало тривати два тижні.