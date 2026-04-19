«Недоумкуватий фашист»: губернатор штату Міннесота накинувся з критикою на Трампа
Трампа звинували у втягуванні США у війну без жодного плану та причини.
Губернатор американського штату Міннесота Тім Волз жорстоко розкритикував президента країни Дональда Трампа за його військову кампанію проти Ірану.
Про це інформує Clash Perort.
Під час свого виступу він заявив, що Іран не становив жодної загрози для США та не погрожував нападом, однак Трамп розпочав війну без жодного плану дій.
«Треба називати це своїми іменами. Це фашизм. Або, щонайменше, фашистський ухил, до якого вони явно тяжіють», — заявив Волз.
Раніше повідомлялося, що Іран погрожує припинити навіть обмежений прохід суден Ормузькою протокою, якщо США продовжать «ворожі морські дії».
Ми раніше інформували, що Трамп неоднозначно висловився про дедлайн щодо припинення вогню в Ірані, яке, за планом, мало тривати два тижні.