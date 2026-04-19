ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

«Недоумкуватий фашист»: губернатор штату Міннесота накинувся з критикою на Трампа

Трампа звинували у втягуванні США у війну без жодного плану та причини.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Губернатор американського штату Міннесота Тім Волз жорстоко розкритикував президента країни Дональда Трампа за його військову кампанію проти Ірану.

Про це інформує Clash Perort.

Під час свого виступу він заявив, що Іран не становив жодної загрози для США та не погрожував нападом, однак Трамп розпочав війну без жодного плану дій.

«Треба називати це своїми іменами. Це фашизм. Або, щонайменше, фашистський ухил, до якого вони явно тяжіють», — заявив Волз.

Раніше повідомлялося, що Іран погрожує припинити навіть обмежений прохід суден Ормузькою протокою, якщо США продовжать «ворожі морські дії».

Ми раніше інформували, що Трамп неоднозначно висловився про дедлайн щодо припинення вогню в Ірані, яке, за планом, мало тривати два тижні.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie