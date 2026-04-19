«Слабоумный фашист»: губернатор штата Миннесота набросился с критикой на Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз жестоко раскритиковал президента страны Дональда Трампа за его военную кампанию против Ирана.

Об этом информирует Clash Perort.

Во время своего выступления он заявил, что Иран не представлял никакой угрозы для США и не угрожал нападением, однако Трамп начал войну без плана действий.

«Надо называть это своими именами. Это фашизм. Или, как минимум, фашистский уклон, к которому они явно тяготеют», — заявил Уолз.

Ранее сообщалось, что Иран грозится прекратить даже ограниченный проход судов по Ормузскому проливу, если США продолжат «вражеские морские действия».

Мы ранее информировали, что Трамп неоднозначно высказался о дедлайне о прекращении огня в Иране, которое, по плану, должно было длиться две недели.