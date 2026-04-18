Трамп анонсировал новую военную операцию: какая страна будет теперь

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсировал возможную военную операцию на Кубе, назвав ее «новым рассветом» для кубинского народа после 70 лет ожидания.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Turning Point USA.

Американский президент заявил, что считает себя «миротворцем», который, по его словам, «урегулировал восемь войн», и добавил, что «иногда приходится вмешиваться». После этого он перешел на тему Кубы.

«Очень скоро эта великая сила также принесет день, готовившийся 70 лет. Он называется „новый рассвет для Кубы“. Мы поможем им с Кубой. У нас много замечательных кубинских американцев, людей, которых жестоко вели, чьи семьи были убиты и издевались. И теперь смотрите, что произойдет», — сказал Трамп.

Он также заявил, что такая операция, по его мнению, может принести «долгожданную свободу» кубинскому народу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заняться вопросом Кубы после завершения операции в Иране.

Мы ранее информировали, что Россия завербовала до 15 тысяч граждан Кубы для войны против Украины.