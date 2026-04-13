Трамп резко высказался об одной из стран и назвал ее "несостоявшимся государством" — детали
Дональд Трамп заявил, что после завершения операции в Иране США могут вернуться к вопросу Кубы и ее политики.
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заняться вопросом Кубы после завершения операции в Иране.
Об этом шла речь во время общения с журналистами 13 апреля.
Трампа, в частности, спросили о предыдущих заявлениях относительно Кубы, в частности о возможных пошлинах против стран, поставляющих туда топливо, и об изменении риторики по этому поводу.
В ответ Трамп заявил, что вопрос Кубы остается открытым и требует отдельного разбирательства.
«С Кубой мы еще посмотрим. Куба — это отдельная история. Этой страной долго управляли ужасно. Там плохая система. Как вы знаете, она была очень репрессивна», — сказал он.
Трамп также отметил, что в США проживает большое количество американцев кубинского происхождения, которые, по его словам, поддерживали его политику.
«С ними обращались очень плохо; во многих случаях членов их семей убивали, их били и грабили — на Кубе происходили ужасные вещи», — заявил он.
Президент США назвал Кубу «несостоявшимся государством» и добавил, что Вашингтон может вернуться к этому вопросу после завершения текущих действий, связанных с Ираном.
«Возможно, мы займемся Кубой после того, как закончим здесь (в Иране — ред.)», — подытожил Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп уже высказывался по поводу возможности так называемого «дружеского захвата» Кубы.
Между тем, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о сопротивлении, однако на Кубе осталась только советская техника.