Гра на уважність: знайдіть три відмінності на зображенні з ворожкою

Головоломка із ворожкою / © fibers.com

Реклама

Цікаві головоломки змушують мозок працювати на повну. У Мережі набирає популярності нова гра на пошук відмінностей, яка перевіряє уважність і концентрацію.

Перед вами — два майже однакові зображення ворожки з кришталевою кулею. На перший погляд вони ідентичні, але між ними приховано три ледь помітні відмінності. Завдання просте лише на словах: знайти всі зміни менш ніж за 15 секунд.

Завдання не лише для дітей

Попри простий формат, ця головоломка — справжній виклик і для дорослих. Дехто справляється миттєво, а для інших це — справжній тест на зосередженість.

Реклама

Чи зможете ви знайти всі три відмінності?

Головоломка із ворожкою Фото Абмейєрвуд

Гра не про удачу, а про спостережливість, уважність до деталей та фокус. Саме ці навички тренують подібні візуальні тести.

Як швидше знаходити відмінності

Експерти радять переглядати зображення системно — зверху вниз, зліва направо, звертати увагу на зміни кольору, відсутні або додані деталі, різницю в розмірах предметів, а також порівнювати по секціях, а не хаотично.

Такі ігри не лише розважають, а й покращують пам’ять та концентрацію.

Відповідь — наприкінці

Якщо вам вдалося знайти всі три відмінності менш ніж за 15 секунд — вітаємо, у вас чудова спостережливість. Якщо ні — не засмучуйтеся. Наприкінці матеріалу наведено зображення з позначеними відмінностями, щоб ви могли перевірити себе.

Реклама

І пам’ятайте: кожна така головоломка — це тренування для мозку. Спробуйте пройти її разом із друзями чи родиною та дізнайтеся, хто впорається швидше. А також не забудьте і про інші наші завдання.