- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 2 хв
Гусениці атакують сливи вже у травні: як не втратити весь урожай — дієвий лайфгак
Щоб уникнути проблеми червивих слив, варто забезпечити ефективний захист дерева від шкідників.
Сливова міль — шкідник, личинки якого харчуються м’якоттю плодів, руйнуючи і забруднюючи. Ці комахи відкладають яйця на плодові бруньки вже у травні, а потім — у серпні та липні, коли дозрівають фрукти.
Як боротися з гусеницею на сливі, повідомляє ресурс kobieta.interia.pl.
Гусениці вилуплюються та одразу ж зариваються в плоди, пошкоджуючи їх. Окрім того, шкідник ще спричиняє передчасне опадання слив, навіть тих, що не дозріли, з дерева.
Садівники наголошують, що більшість личинок зимують у тріщинах кори та в підстилці під деревами. Саме тому захист сливових дерев вимагає регулярних втручань — як механічних, так і профілактичних.
Як запобігти появі шкідників
Один з найпростіших та найекологічніших способів боротьби зі сливовою міллю — це використання гофрованої картонної стрічки. Ця пастка ловить личинок, які зимують у корі дерев. Картон імітує природні закутки та щілини кори. Гусениці плодової молі знайдуть там притулок.
Як накладати стрічку на дерево:
Перед нанесенням стрічки варто зішкребти стару, потріскану кору, щоб позбутися частини личинок, що зимують у її щілинах.
У два-три шари обмотайте стовбур дерева гофрованим картоном на висоті 30-50 см над землею.
Закріпіть картон мотузкою або пластиковою кабельною стяжкою, щоб запобігти його ковзанню. Його варто також захистити від дощу за допомогою поліетиленової плівки.
Садівники радять встановлювати стрічки двічі протягом сезону:
перший раз — у середині травня, коли личинки першого покоління шукають місце для заляльковування.
другий раз — у серпні, щоб зловити личинки другого покоління.
Травневу пов’язку слід знімати в кінці серпня, а серпневу — взимку або ранньою весною.
