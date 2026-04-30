Гусениці атакують сливи вже у травні: як не втратити весь урожай — дієвий лайфгак

Сливова міль — шкідник, личинки якого харчуються м’якоттю плодів, руйнуючи і забруднюючи. Ці комахи відкладають яйця на плодові бруньки вже у травні, а потім — у серпні та липні, коли дозрівають фрукти.

Гусениці вилуплюються та одразу ж зариваються в плоди, пошкоджуючи їх. Окрім того, шкідник ще спричиняє передчасне опадання слив, навіть тих, що не дозріли, з дерева.

Садівники наголошують, що більшість личинок зимують у тріщинах кори та в підстилці під деревами. Саме тому захист сливових дерев вимагає регулярних втручань — як механічних, так і профілактичних.

Як запобігти появі шкідників

Один з найпростіших та найекологічніших способів боротьби зі сливовою міллю — це використання гофрованої картонної стрічки. Ця пастка ловить личинок, які зимують у корі дерев. Картон імітує природні закутки та щілини кори. Гусениці плодової молі знайдуть там притулок.

Як накладати стрічку на дерево:

Перед нанесенням стрічки варто зішкребти стару, потріскану кору, щоб позбутися частини личинок, що зимують у її щілинах. У два-три шари обмотайте стовбур дерева гофрованим картоном на висоті 30-50 см над землею. Закріпіть картон мотузкою або пластиковою кабельною стяжкою, щоб запобігти його ковзанню. Його варто також захистити від дощу за допомогою поліетиленової плівки.

Садівники радять встановлювати стрічки двічі протягом сезону:

перший раз — у середині травня, коли личинки першого покоління шукають місце для заляльковування.

другий раз — у серпні, щоб зловити личинки другого покоління.

Травневу пов’язку слід знімати в кінці серпня, а серпневу — взимку або ранньою весною.

