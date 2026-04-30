Гусениці атакують сливи вже у травні: як не втратити весь урожай — дієвий лайфгак

Щоб уникнути проблеми червивих слив, варто забезпечити ефективний захист дерева від шкідників.

Сливки.

Сливки. / © Pixabay

Сливова міль — шкідник, личинки якого харчуються м’якоттю плодів, руйнуючи і забруднюючи. Ці комахи відкладають яйця на плодові бруньки вже у травні, а потім — у серпні та липні, коли дозрівають фрукти.

Як боротися з гусеницею на сливі, повідомляє ресурс kobieta.interia.pl.

Гусениці вилуплюються та одразу ж зариваються в плоди, пошкоджуючи їх. Окрім того, шкідник ще спричиняє передчасне опадання слив, навіть тих, що не дозріли, з дерева.

Садівники наголошують, що більшість личинок зимують у тріщинах кори та в підстилці під деревами. Саме тому захист сливових дерев вимагає регулярних втручань — як механічних, так і профілактичних.

Як запобігти появі шкідників

Один з найпростіших та найекологічніших способів боротьби зі сливовою міллю — це використання гофрованої картонної стрічки. Ця пастка ловить личинок, які зимують у корі дерев. Картон імітує природні закутки та щілини кори. Гусениці плодової молі знайдуть там притулок.

Як накладати стрічку на дерево:

  1. Перед нанесенням стрічки варто зішкребти стару, потріскану кору, щоб позбутися частини личинок, що зимують у її щілинах.

  2. У два-три шари обмотайте стовбур дерева гофрованим картоном на висоті 30-50 см над землею.

  3. Закріпіть картон мотузкою або пластиковою кабельною стяжкою, щоб запобігти його ковзанню. Його варто також захистити від дощу за допомогою поліетиленової плівки.

Садівники радять встановлювати стрічки двічі протягом сезону:

  • перший раз — у середині травня, коли личинки першого покоління шукають місце для заляльковування.

  • другий раз — у серпні, щоб зловити личинки другого покоління.

Травневу пов’язку слід знімати в кінці серпня, а серпневу — взимку або ранньою весною.

