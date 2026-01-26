Правопис прислівників: поширені мовні помилки / © Freepik

В українській мові є чимало слів, які мають подібне звучання, але різні за значенням. Саме через це часто виникають сумніви: як правильно сказати і написати — мимохіть чи мимохідь? Обидва слова існують, обидва правильні, але вживаються у зовсім різних ситуаціях. І якщо їх переплутати, можна змінити зміст усього речення.

Що означає слово «мимохіть»

Слово мимохіть означає «несвідомо», «ненавмисно», «без спеціального наміру». Його вживають тоді, коли дія відбувається сама собою, ніби автоматично, без попереднього рішення.

Наприклад, людина може мимохіть усміхнутися, мимохіть сказати зайве слово або мимохіть згадати давню подію. У всіх цих випадках дія не була запланованою, вона виникла спонтанно.

Отже, мимохіть — це про внутрішній стан, емоції та підсвідомі реакції.

Що означає слово «мимохідь»

Слово мимохідь має зовсім інше значення. Воно означає «проходячи повз», «по дорозі», «побіжно», «ненадовго». Це слово пов’язане з рухом, дією в просторі та часі.

Наприклад, можна мимохідь зайти до магазину, мимохідь передати новину або мимохідь привітатися зі знайомим. Тут ідеться не про емоції, а про коротку, побіжну дію. Отже, мимохідь — це про рух і швидкість, про щось зроблене між справами.

У чому головна різниця між словами

Найпростіше правило для запам’ятовування:

мимохіть — це про почуття, думки, слова, які вирвалися ненароком;

мимохідь — це про дію в дорозі, шляхом, між іншими справами.

Хоч слова звучать дуже схоже, вони не є взаємозамінними.