Як відбілити кухонні рушники: допоможе звичайна спеція

Як відбілити кухонні рушники

Реклама

Боротьба з в’їдливими жирними плямами на кухонному текстилі часто перетворюється на марну трату часу, оскільки навіть дорогі хімічні засоби та кисневі відбілювачі не гарантують результату. Проте існує перевірений поколіннями спосіб, який багатьом може здатися дивним або застарілим, але його ефективність вражає — використання звичайної сухої гірчиці. Цей бюджетний метод, яким успішно користувалися ще наші бабусі, дозволяє відбілити світлі тканини значно краще за сучасні порошки, зберігаючи при цьому ваші кошти.

Як відбілити кухонні рушники сухою гірчицею

Для створення ефективного засобу вам знадобиться лише тепла вода та суха гірчиця.

Пропорція надзвичайно проста — на кожен літр води додайте 3 столові ложки порошку. Об’єм розчину розраховуйте індивідуально, залежно від кількості текстилю, який плануєте прати. Головне — ретельно розмішати суміш, щоб позбутися грудок і отримати однорідну рідину.

Реклама

Занурте брудні рушники у підготовлений розчин і залиште їх щонайменше на 15 годин. Попри те, що цей етап тривалий, він не потребує жодних зусиль з вашого боку. Поки ви займаєтеся своїми справами, природні компоненти гірчиці поступово розщеплюють жир та виштовхують забруднення з волокон тканини.

Після тривалого перебування у розчині рушники необхідно прополоскати або випрати у пральній машині на швидкому режимі.

Результат вас приємно здивує — жовтизна зникає без сліду. Кольорові речі також отримують перевагу, оскільки гірчиця робить фарби яскравішими та не робить нитки жорсткими.

Цей метод ідеально підходить для тих, хто уникає агресивного хлору, піклуючись про здоров’я легень та шкіру рук, для тих, хто прагне заощадити на побутовій хімії, отримуючи ефект професійної хімчистки у домашніх умовах.