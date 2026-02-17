РФ по-новому атакує Україну: експерт пояснив, у чому підступ ворога

Атака РФ по Україні / © ТСН

Російська армія змінила підхід до масованих атак по Україні. Тепер ворог зосереджує удари лише на кількох напрямках, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.

За його словами, якщо раніше противник розпорошував засоби ураження по великій кількості цілей, то нині діє інкше.

«Тобто він застосовував ударні безпілотники не концентровано, а точково. Зі зміною тактики ми бачимо, що ворог почав концентрувати свої сили та засоби тільки на декількох напрямках», — пояснив експерт.

Кушніков також зазначив, що підготовку до масованих атак можна відстежити завдяки супутниковій розвідці. За певними маркерами фахівці здатні заздалегідь побачити ознаки підготовки до масштабного удару.

Нагадаємо, РФ запустила по Україні понад 400 ракет і дронів різних типів.

Як стало відомо, було застосовано:

чотири балістичні ракети «Іскандер-М» із Ростовської області та Криму;

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря;

чотири крилаті ракетами «Іскандер-К» з Курської області;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору окупаної Донецької області;

396 ударних БпЛА типу Shahed (250 штук), «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів із напрямків: Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово (РФ), а також Криму.

Силам ППО вдалося ліквідувати 392 повітряні цілі, серед яких: 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101, 4 крилаті ракети «Іскандер-К», одну керована авіаційна ракета Х-59/69 та 367 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

«Комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику», — зазначив глава держави Володимир Зеленський.