Які 5 базових речей обов’язково мають бути в гардеробі кожної жінки цієї весни: поради стилістів

Який модний одяг на весну 2026 / © www.freepik.com/free-photo

Весна — це ідеальний час для оновлення гардероба та створення легких, елегантних і сучасних образів. Стилісти наголошують: зовсім не обов’язково купувати десятки нових речей, адже найбільш ефектні аутфіти створюються з базового одягу. Саме це дозволяє комбінувати речі без зусиль, завжди мати доречний та приголомшливий вигляд — на роботі, прогулянці чи урочистому заході.

Класичний тренч

Базові речі для жінок на весну 2026 / © pixabay.com

Тренч — це універсальна річ, яка вже давно перейшла до розряду класичних. Навесні він поєднується буквально з усім: від романтичної сукні до джинсів та кросівок. Чому це must-have:

підкреслює силует;

надає образу елегантності за будь-якої погоди;

підходить жінкам будь-якого віку.

Найуніверсальніші кольори — бежевий, мокко, темно-синій.

Високоякісна біла сорочка

Базові речі для жінок на весну 2026 / © Фото з відкритих джерел

Стилісти називають її «мовчазною основою стилю». Навесні вона працює як соло, так і в багатошаровому образі. Переваги:

поєднується з джинсами, спідницями, шортами, жакетами;

додає образу свіжості й акуратності;

може бути базою як для офісного стилю, так і casual.

Обирайте модель із якісної бавовни чи льону.

Джинси прямого крою

Базові речі для жінок на весну 2026 / © Фото з відкритих джерел

Саме ці фасони визнані найуніверсальнішими та найкомфортнішими. Чому вони потрібні:

візуально витягують силует;

підходять під будь-яке взуття — кеди, балетки, босоніжки;

створюють сучасний і водночас елегантний образ.

Уникайте занадто вузьких моделей, вони вже давно вийшли з моди.

Базовий лонгслів або тонкий трикотажний светр

Базові речі для жінок на весну 2026 / © Фото з відкритих джерел

Весна часто примхлива, тому легкі трикотажні речі рятують у прохолодні дні. Плюси:

комфорт, дихаюча тканина;

мінімалістичний вигляд, який вписується в будь-який стиль;

прекрасно працює у поєднанні з тренчем або жакетом.

Найкращі кольори: молочний, графітовий, світло-сірий.

Зручні універсальні черевики чи лофери

Базові речі для жінок на весну 2026

Взуття — основа всього образу. Навесні стилісти радять робити ставку на мінімалістичні моделі без зайвих деталей. Чим вони хороші:

підходять як до штанів, так і до спідниць;

додають образу акуратності;

комфортні для щоденного носіння.

Лофери з квадратним носком або базові шкіряні черевики — найвдаліший вибір.