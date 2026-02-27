- Дата публікації
Які 5 базових речей обов’язково мають бути в гардеробі кожної жінки цієї весни: поради стилістів
Які універсальні речі допоможуть створити стильні та сучасні образи: названо п’ять елементів гардероба, що пасують абсолютно всім і поєднуються з будь-чим.
Весна — це ідеальний час для оновлення гардероба та створення легких, елегантних і сучасних образів. Стилісти наголошують: зовсім не обов’язково купувати десятки нових речей, адже найбільш ефектні аутфіти створюються з базового одягу. Саме це дозволяє комбінувати речі без зусиль, завжди мати доречний та приголомшливий вигляд — на роботі, прогулянці чи урочистому заході.
Класичний тренч
Тренч — це універсальна річ, яка вже давно перейшла до розряду класичних. Навесні він поєднується буквально з усім: від романтичної сукні до джинсів та кросівок. Чому це must-have:
підкреслює силует;
надає образу елегантності за будь-якої погоди;
підходить жінкам будь-якого віку.
Найуніверсальніші кольори — бежевий, мокко, темно-синій.
Високоякісна біла сорочка
Стилісти називають її «мовчазною основою стилю». Навесні вона працює як соло, так і в багатошаровому образі. Переваги:
поєднується з джинсами, спідницями, шортами, жакетами;
додає образу свіжості й акуратності;
може бути базою як для офісного стилю, так і casual.
Обирайте модель із якісної бавовни чи льону.
Джинси прямого крою
Саме ці фасони визнані найуніверсальнішими та найкомфортнішими. Чому вони потрібні:
візуально витягують силует;
підходять під будь-яке взуття — кеди, балетки, босоніжки;
створюють сучасний і водночас елегантний образ.
Уникайте занадто вузьких моделей, вони вже давно вийшли з моди.
Базовий лонгслів або тонкий трикотажний светр
Весна часто примхлива, тому легкі трикотажні речі рятують у прохолодні дні. Плюси:
комфорт, дихаюча тканина;
мінімалістичний вигляд, який вписується в будь-який стиль;
прекрасно працює у поєднанні з тренчем або жакетом.
Найкращі кольори: молочний, графітовий, світло-сірий.
Зручні універсальні черевики чи лофери
Взуття — основа всього образу. Навесні стилісти радять робити ставку на мінімалістичні моделі без зайвих деталей. Чим вони хороші:
підходять як до штанів, так і до спідниць;
додають образу акуратності;
комфортні для щоденного носіння.
Лофери з квадратним носком або базові шкіряні черевики — найвдаліший вибір.