ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Які 5 базових речей обов’язково мають бути в гардеробі кожної жінки цієї весни: поради стилістів

Які універсальні речі допоможуть створити стильні та сучасні образи: названо п’ять елементів гардероба, що пасують абсолютно всім і поєднуються з будь-чим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який модний одяг на весну 2026

Який модний одяг на весну 2026 / © www.freepik.com/free-photo

Весна — це ідеальний час для оновлення гардероба та створення легких, елегантних і сучасних образів. Стилісти наголошують: зовсім не обов’язково купувати десятки нових речей, адже найбільш ефектні аутфіти створюються з базового одягу. Саме це дозволяє комбінувати речі без зусиль, завжди мати доречний та приголомшливий вигляд — на роботі, прогулянці чи урочистому заході.

Класичний тренч

Базові речі для жінок на весну 2026 / © pixabay.com

Базові речі для жінок на весну 2026 / © pixabay.com

Тренч — це універсальна річ, яка вже давно перейшла до розряду класичних. Навесні він поєднується буквально з усім: від романтичної сукні до джинсів та кросівок. Чому це must-have:

  • підкреслює силует;

  • надає образу елегантності за будь-якої погоди;

  • підходить жінкам будь-якого віку.

Найуніверсальніші кольори — бежевий, мокко, темно-синій.

Високоякісна біла сорочка

Базові речі для жінок на весну 2026 / © Фото з відкритих джерел

Базові речі для жінок на весну 2026 / © Фото з відкритих джерел

Стилісти називають її «мовчазною основою стилю». Навесні вона працює як соло, так і в багатошаровому образі. Переваги:

  • поєднується з джинсами, спідницями, шортами, жакетами;

  • додає образу свіжості й акуратності;

  • може бути базою як для офісного стилю, так і casual.

Обирайте модель із якісної бавовни чи льону.

Джинси прямого крою

Базові речі для жінок на весну 2026 / © Фото з відкритих джерел

Базові речі для жінок на весну 2026 / © Фото з відкритих джерел

Саме ці фасони визнані найуніверсальнішими та найкомфортнішими. Чому вони потрібні:

  • візуально витягують силует;

  • підходять під будь-яке взуття — кеди, балетки, босоніжки;

  • створюють сучасний і водночас елегантний образ.

Уникайте занадто вузьких моделей, вони вже давно вийшли з моди.

Базовий лонгслів або тонкий трикотажний светр

Базові речі для жінок на весну 2026 / © Фото з відкритих джерел

Базові речі для жінок на весну 2026 / © Фото з відкритих джерел

Весна часто примхлива, тому легкі трикотажні речі рятують у прохолодні дні. Плюси:

  • комфорт, дихаюча тканина;

  • мінімалістичний вигляд, який вписується в будь-який стиль;

  • прекрасно працює у поєднанні з тренчем або жакетом.

Найкращі кольори: молочний, графітовий, світло-сірий.

Зручні універсальні черевики чи лофери

Базові речі для жінок на весну 2026

Базові речі для жінок на весну 2026

Взуття — основа всього образу. Навесні стилісти радять робити ставку на мінімалістичні моделі без зайвих деталей. Чим вони хороші:

  • підходять як до штанів, так і до спідниць;

  • додають образу акуратності;

  • комфортні для щоденного носіння.

Лофери з квадратним носком або базові шкіряні черевики — найвдаліший вибір.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie