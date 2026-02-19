IQ-тест: лише найрозумніші зможуть знайти відмінності на малюнку

Тест на уважність / © Freepik

Вважаєте себе розумною та кмітливою людиною? Сьогодні у вас є чудова можливість перевірити свої навички за допомогою цього IQ-тесту.

Він допоможе вам розважитися та показати свої спостережливість і розумові здібності.

IQ-тест: які відмінності приховані на картинках?

Багато хто вважає, що ігри на відмінності призначені лише для дітей і не становлять складності для дорослих. Але візуальний тест, який ми підготували сьогодні, зовсім не легкий.

На зображенні нижче ви побачите дві картинки хлопчика, який грає з собакою у парку. Уважно розгляньте їх, приділяючи увагу кожній деталі, і знайдіть приховані відмінності. Усього потрібно знайти 3 помилки. На це у вас є 10 секунд!

тест / © Фото з відкритих джерел

Рішення

Час вичерпано! Тепер перевіримо, чи ви справді розумні! Чи вдалося вам знайти всі 3 відмінності? Якщо так, але ви сумніваєтеся, ось правильні відповіді:

Відмінності:

форма дерев’яної лавки у парку;

розмір плямки на задній лапі собаки;

форма правого затискача на підтяжках хлопчика.

тест / © Фото з відкритих джерел

Якщо ви дали всі правильні відповіді — вітаємо! Ви дійсно розумна людина з гострим спостереженням і неабиякою концентрацією!

Якщо ж час переміг вас і ви не знайшли всі відмінності — не засмучуйтеся. Навпаки, це стимулює вас покращувати свої навички. Практикуйтеся і ви зможете швидко помічати всі деталі у подібних іграх без проблем!