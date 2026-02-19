- Дата публікації
IQ-тест: лише найрозумніші зможуть знайти відмінності на малюнку
Будьте уважні — не можна підглядати або просити допомоги у когось.
Вважаєте себе розумною та кмітливою людиною? Сьогодні у вас є чудова можливість перевірити свої навички за допомогою цього IQ-тесту.
Він допоможе вам розважитися та показати свої спостережливість і розумові здібності.
IQ-тест: які відмінності приховані на картинках?
Багато хто вважає, що ігри на відмінності призначені лише для дітей і не становлять складності для дорослих. Але візуальний тест, який ми підготували сьогодні, зовсім не легкий.
На зображенні нижче ви побачите дві картинки хлопчика, який грає з собакою у парку. Уважно розгляньте їх, приділяючи увагу кожній деталі, і знайдіть приховані відмінності. Усього потрібно знайти 3 помилки. На це у вас є 10 секунд!
Рішення
Час вичерпано! Тепер перевіримо, чи ви справді розумні! Чи вдалося вам знайти всі 3 відмінності? Якщо так, але ви сумніваєтеся, ось правильні відповіді:
Відмінності:
форма дерев’яної лавки у парку;
розмір плямки на задній лапі собаки;
форма правого затискача на підтяжках хлопчика.
Якщо ви дали всі правильні відповіді — вітаємо! Ви дійсно розумна людина з гострим спостереженням і неабиякою концентрацією!
Якщо ж час переміг вас і ви не знайшли всі відмінності — не засмучуйтеся. Навпаки, це стимулює вас покращувати свої навички. Практикуйтеся і ви зможете швидко помічати всі деталі у подібних іграх без проблем!