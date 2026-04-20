Магнітна буря 20 квітня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У понеділок, 20 квітня, сонячна активність зменшилася. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня і має К-індекс 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Останні три доби Землю накрила потужна геомагнітна буря. Зокрема, її спричинив сонячний вітер, швидкість якого сягала 700 км/с.

Реклама

Втім, сьогодні активність Сонця послабилася. Очікується, що швидкість сонячного вітру поступово зменшиться ще.

Магнітна буря 20 квітня. Фото: Мeteoagent.

Зазначимо, що всі прогнози вчених — попередні, тому що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.