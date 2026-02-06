На якому режимі прати кросівки: детальна інструкція

На якому режимі прати кросівки

Реклама

Як правильно прати кросівки в машинці: покрокова інструкція

Пральна машина може стати найкращим помічником у догляді за взуттям, якщо знати кілька важливих правил. Щоб кросівки після прання виглядали як нові, а техніка не постраждала, варто дотримуватися певної послідовності дій та правильно налаштувати робочі режими.

На якому режимі прати кросівки

Вибір правильної програми для прання кросівок є вирішальним фактором, від якого залежить, чи збереже взуття свій вигляд і чи залишиться справною пральна машина.

Найкращим варіантом для будь-якої моделі є спеціалізований режим для взуття, який передбачає низькі оберти барабана та велику кількість води для вимивання бруду.

Якщо ж такої функції у вашій техніці немає, варто обирати делікатне або ручне прання. Ці режими забезпечують дбайливе ставлення до клейових з’єднань та текстильних волокон, не дозволяючи матеріалам деформуватися під час роботи.

Особливу увагу слід приділити температурним налаштуванням та віджиманню.

Реклама

Температура води в жодному разі не повинна підійматися вище 40 градусів, а ідеальним показником вважається позначка у 30 градусів. Гаряча вода миттєво розм’якшує клей, що призводить до відшарування підошви та появи жовтих розводів на світлих тканинах.

Що стосується віджимання, то його рекомендується або повністю вимкнути, або встановити на мінімально можливе значення. Це важливо, оскільки інтенсивне обертання важкого взуття створює величезне навантаження на внутрішні деталі пральної машини та може пошкодити амортизаційні властивості самих кросівок.

Які кросівки не можна прати в машинці

Перш ніж покласти кросівки в барабан, необхідно переконатися, що вони придатні для такого способу очищення.

Машинне прання категорично не підходить для взуття з натуральної шкіри та замші , оскільки після намокання ці матеріали стають грубими та втрачають форму.

Також не варто ризикувати моделями з великою кількістю декору або вбудованими світловими елементами.

Для безпечного прання взуття, яке витримує воду, потрібно попередньо вимити підошву від дрібного каміння та піску, щоб уникнути засмічення фільтра. Крім того, обов’язково слід вийняти шнурки та устілки, які краще освіжити окремо, а саме взуття помістити у спеціальний захисний мішок.

Яким мийним засобом прати кросівки та правильне сушіння

Якість очищення також залежить від того, який засіб ви додаєте до пральної машини.

Найкращим вибором стануть рідкі гелі або спеціальні капсули, оскільки вони, на відміну від звичайного порошку, легко вимиваються з текстилю та не залишають білих плям.

Реклама

Щоб процес пройшов тихіше, у барабан разом із взуттям можна покласти кілька рушників, які пом’якшать удари кросівок об стінки.

Після завершення програми взуття потребує правильного сушіння. Його не можна ставити на гарячі батареї або під прямі сонячні промені, оскільки це призведе до перекосу форми та розтріскування матеріалів. Найкраще наповнити кросівки білим папером для вбирання вологи та залишити їх у прохолодному, добре провітрюваному приміщенні.