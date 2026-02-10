Як використати сітки з‑під цибулі і картоплі / © Pixabay

Зазвичай сітки після овочів одразу потрапляють у смітник: вони рвуться, плутаються і здаються марними для повторного використання. Але не поспішайте їх позбавлятися — насправді це справжня знахідка для кухні.

Все дуже просто: сітку потрібно щільно скрутити у кульку, як звичайну мочалку. Якщо вона занадто велика, можна розрізати на частини. Брудні сітки спершу промийте у мильній воді, і вони готові до роботи.

Використовуйте капронову кульку як скребок: трохи мийного засобу і вперед! Головна перевага — сітка достатньо жорстка, щоб зчистити пригорілий жир, але при цьому абсолютно не дряпає посуд.

Такою саморобною мочалкою можна без ризику мити антипригарні сковорідки, чаші мультиварок та емальовані каструлі. Вона ідеально справляється з жиром та залишками їжі, які прилипли, залишаючи поверхню чистою і без подряпин.

Ще один бонус — така «мочалка» набагато гігієнічніша за звичайні поролонові губки. Завдяки сітчастій структурі вона легко промивається, їжа не застрягає у волокнах, бактерії не розмножуються, а сама мочалка швидко сохне і служить довше.