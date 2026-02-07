Як покращити апетит кота / © pexels.com

Знайома ситуація? Експерти розповіли про простий, але ефективний лайфгак, який здивує будь-якого господаря: достатньо всього двох маленьких добавок із насиченим м’ясним запахом.

Саме запах тут відіграє ключову роль. У природі кіт орієнтується носом — якщо аромат «правильний», довіра до їжі моментально зростає.

Що підійде:

два крихітні шматочки відвареної індички або курятини без солі та спецій;

дві гранули натурального м’ясного ласоща для котів;

дві дрібні подушечки вітамінізованого м’ясного смаколика високої якості.

Це не підгодівля — це сигнал для кота, що їжа безпечна і варта уваги. Добавки кладуть зверху, не перемішуючи з кормом. Кіт спершу з’їсть ароматні шматочки, апетит розпалиться, і вже без вагань перейде до основної порції.

Головне — не переборщити. Лише дві крихти, а не жменю. Інакше кіт швидко зрозуміє, що завжди можна чекати «смачнішого» і стане ще вибагливішим.

Цей лайфгак особливо корисний під час зміни марки корму чи нового складу. Новий запах може викликати підозру, але дві маленькі м’ясні нотки допоможуть коту швидко адаптуватися. Через кілька днів потреба в добавках зникає, а новий корм або каша стає звичною та прийнятною.

Важливо: не використовуйте ковбасу, сир, смажене м’ясо чи рибу зі столу. Вони привабливі запахом, але можуть зашкодити шлунку. Мета — зробити годування смачним і безпечним.