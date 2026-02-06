Як зробити губи більшими за допомогою макіяжу / © pexels.com

Реклама

Зараз на піку популярності — ефект губ, які мають натуральний вигляд, просто більш доглянуті: м’які, зволожені та візуально об’ємніші без помітних маніпуляцій. І для цього не потрібні складні техніки чи агресивний контуринг. Професійні візажисти все частіше використовують один простий прийом, що працює на рівні оптики.

Його основа — грамотна робота зі світлом і тінню у поєднанні з м’якою розтушовкою. Сенс не в тому, щоб «перемалювати» форму губ, а в тому, щоб делікатно підкреслити їх природний об’єм, змусивши світло працювати на вас.

Як візуально збільшити губи за допомогою макіяжу: покроково

Починати варто з підготовки. Легке вирівнювання тону по краях губ за допомогою консилера або тонального засобу допомагає прибрати різкі лінії та створює акуратну основу. Межі стають м’якшими, а сам макіяж — більш чистим і професійним.

Реклама

Наступний етап — контур. Олівець слід обирати максимально близький до природного відтінку губ або помади. Контур промальовується строго по лінії губ, без виходу за неї, але з ледь помітним посиленням у центрі верхньої та нижньої губи. Саме цей прийом формує ілюзію додаткового об’єму, не порушуючи природних пропорцій.

Головний секрет — світловий акцент. Після нанесення основного кольору в центр губ додають трохи світлішої помади або прозорого блиску. Завдяки тому, що світло відбивається саме з цієї зони, губи мають повніший і соковитіший вигляд. Жодних чітких ліній — лише м’який, натуральний ефект.

Не менш важливу роль відіграє текстура продуктів. Матові формули візуально «з’їдають» об’єм, тоді як сатинові та глянцеві покриття, навпаки, додають губам повноти. Тому для природного ефекту краще обирати кремові помади або легкі блиски без грубих шиммерів.

Для додаткового акценту можна скористатися ще одним класичним трюком — делікатно підсвітити зону над аркою Купідона. Крапля хайлайтера або світлого сатинового продукту робить верхню губу більш виразною. Головне — мінімалізм, щоб шкіра виглядала сяйливою, а не блискучою.

Реклама

Увесь ефект тримається на простій оптичній ілюзії: світлі ділянки здаються більшими, а м’яка розтушовка зберігає природні межі. У результаті губи мають об’ємніший вигляд без відчуття «намальованості» — свіжо, натурально й гармонійно в будь-якому образі.