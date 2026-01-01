Візуальний тест / © Getty Images

У Мережі набирає популярності тест, що кидає виклик вашому зору. На перший погляд, перед вами звичайний чорно-білий силует слона та осла, проте це лише майстерна візуальна пастка.

Насправді ж у цій оптичній ілюзії «зашифровано» цілих 13 тварин.

ТСН.ua пропонує перевірити, наскільки швидкий ваш мозок. Вам необхідно уважно поглянути на картинку упродовж 10 секунд та знайти тварин, які заховані на картинці.

Візуальний тест / Джерело: The Minds Journal

Де були заховані тварини:

слон — головний;

осел — велика біла тварина, що стоїть попереду;

собака заховався під ослом;

кіт — біля ніг собаки;

миша заховалася трохи нижче від кота;

крокодил — у вигляді контуру нижньої частини тіла слона;

креветка захована біля задньої ноги слона;

голова птаха — вона розташована навколо хобота та бивня слона;

дельфін — форма хобота слона;

риба — вухо слона;

черепаха — на голові слона;

комар — біля верхньої частини тіла слона;

змія — прямо біля ноги осла.

Що означає кількість знайдених тварин

Якщо вам вдалося знайти всіх 13 тварин — це означає, що у вас чудове розпізнавання образів та розумова спритність, яка набагато вища, ніж у середньостатистичної людини.

Результат у 7–10 знайдених істот вважається золотою серединою. Ви впевнено розпізнаєте основні елементи, але складні візуальні пастки поки що залишаються для вас непоміченими.

Тим, хто знайшов менш як 7 тварин, фахівці радять не зупинятися: сприйняття — це навичка, яку можна розвинути. Регулярне розв’язання подібних IQ-тестів навчить ваш мозок миттєво виокремлювати деталі з фону.

