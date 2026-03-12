Починати варто вже зараз: шість рослин, які потрібно посіяти до квітня

Насіння / © Pixabay

Досвідчений ландшафтний садівник і консультант із вирощування рослин Тері Спейт радить не відкладати старт посівної кампанії. За її словами, низку культур варто висівати у лотки ще до квітня, щоб дати їм фору перед висаджуванням у відкритий ґрунт та встигнути отримати повноцінний урожай до спеки або осінніх холодів.

Про це повідомило видання martha stewart.

Ранній посів особливо важливий для культур із довгим періодом вегетації або тих, що краще ростуть у прохолодні місяці. Конкретні строки можуть залежати від клімату регіону та дати останніх весняних заморозків, однак у багатьох місцевостях деяке насіння доцільно висівати саме до квітня.

Помідори

Багато сортів помідорів потребують тривалого періоду росту. Звичайним різновидам може знадобитися понад 80 днів після пересадки, а великоплідним сортам — до 100 днів. Саме тому насіння часто висівають у спеціальні лотки заздалегідь. Для швидшого росту розсади іноді використовують лампи підсвітки та підігрівальні килимки.

Броколі

Броколі належить до культур холодного сезону, які добре вирощувати з насіння ще наприкінці зими. За словами Тері Спейт, посів у період від середини січня до середини березня дозволяє сформувати міцну розсаду. Після розвитку кореневої системи рослини можна висаджувати у відкритий ґрунт ще до завершення періоду заморозків.

Гарбузи

Гарбузи відомі своїм тривалим періодом росту. Декоративні сорти можуть дозріти менш ніж за три місяці, але більші різновиди потребують значно більше часу. Тому ранній посів допомагає отримати зрілі плоди до осені. Водночас садівники радять обережно поводитися з розсадою гарбузових під час пересадки, оскільки ці рослини не завжди добре її переносять.

Цвітна капуста

Ця культура також належить до холодостійких рослин. Попередній посів у приміщенні дозволяє розсаді зміцніти до пересадки на грядки. Експерти радять обирати сорти, які повільніше формують квітконос, адже це допоможе уникнути передчасного цвітіння у разі раннього потепління.

Перці

Перець часто висівають у приміщенні, оскільки його насіння проростає довше — іноді до двох тижнів. Садівники радять висівати його приблизно за 8–12 тижнів до останніх заморозків. Надто ранній посів може зробити рослини слабкими, а запізнілий — затримати плодоношення. Для кращого проростання іноді використовують додаткове тепло.

Левкої

Ці декоративні квіти цінують за яскраві кольори у літніх клумбах. Щоб рослини встигли розквітнути вчасно, насіння рекомендують починати вирощувати в приміщенні ранньою весною. Під час проростання їм потрібне достатнє освітлення.

Нагадаємо, не всі рослини потребують родючого ґрунту. Експерти назвали 13 видів, які добре ростуть навіть у бідному або піщаному ґрунті — від лаванди до ехінацеї.