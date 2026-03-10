Квітучий сад без родючої землі: 13 рослин, які чудово ростуть у бідному ґрунті

Лаванда / © unsplash.com

Навіть якщо ґрунт у саду бідний на поживні речовини, це не означає, що гарні рослини там не приживуться. Деякі види добре адаптуються до складних умов і можуть активно рости без родючої землі.

Про це повідомило видання martha stewart.

Як пояснює садівник та автор книжок про природні сади Келлі Норріс, рослини у природі здатні виживати на різних типах ґрунтів — від піщаних до кам’янистих. За його словами, головне завдання садівника — підібрати культури, які найкраще підходять до наявних умов, а не намагатися кардинально змінити ґрунт.

Експерти з садівництва назвали 13 рослин, які можуть добре рости навіть у бідному або малородючому ґрунті.

Монарда (дикий бергамот)

Монарда дводомна може рости навіть у складних умовах, наприклад, на ущільненому ґрунті біля доріг. Рослина добре переносить забруднення і нестачу поживних речовин.

Амсонія (блу стар)

Ця рослина отримала назву через квіти, схожі на блакитні зірки. Завдяки глибокому корінню амсонія витривала і може рости на різних типах ґрунту.

Асклепія (метеликова рослина)

Асклепія туберозна походить з Північної Америки і здатна рости як на глинистих, так і на піщаних ґрунтах. Її яскраві помаранчеві квіти приваблюють запилювачів.

Деревій звичайний

Деревій добре росте навіть на піщаних або гравійних ґрунтах. Крім того, його суцвіття приваблюють корисних комах, які допомагають боротися зі шкідниками.

Лілійник

Ця рослина популярна серед садівників завдяки витривалості. Лілійник здатен переносити спеку, посуху та бідні ґрунти, зберігаючи водночас декоративність.

Баптизія (фальшивий індиго)

Багаторічна рослина з родини бобових формує глибоке коріння і добре адаптується до різних умов вирощування.

Золотарник

Золотарник відомий яскравими жовтими квітами та здатністю приваблювати запилювачів, зокрема метеликів. Рослина швидко розростається, тому їй потрібен простір.

Ехінацея

Ехінацея пурпурова добре переносить глинисті та піщані ґрунти і не потребує великої кількості поживних речовин. Вона також стійка до посухи.

Лаванда

Ця ароматна рослина походить із Середземномор’я і звикла до кам’янистих та малородючих ґрунтів. Лаванда потребує багато сонця і мінімального догляду.

Айстра новоанглійська

Айстри добре ростуть на бідних ґрунтах і восени забезпечують нектаром багатьох запилювачів.

Розмарин

Розмарин — посухостійка середземноморська трава, яка природно росте на кам’янистих і бідних ґрунтах.

М’ята гірська

Ця рослина з ароматним листям приваблює численних запилювачів. Вона здатна рости на різних типах ґрунту — від глинистого до піщаного.

Калина запашна

Деякі сорти калини добре адаптуються до різних умов і можуть рости навіть на неродючих ґрунтах.

Нагадаємо, березень — час, коли сад лише прокидається після зими і клумби ще видаються порожніми. Саме тому деякі рослини варто висаджувати вже зараз, щоб вони першими прикрасили ділянку раннім цвітінням.