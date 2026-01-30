Светри не кашлатимуться десятиліттями: це треба робити перед пранням, щоб одяг був, як новий

Як прати светри, щоб не було ковтунців / © Freepik

Кожна господиня знає, як прикро бачити, що улюблений светр після кількох прань втрачає привабливий вигляд: з’являються ковтунці, тканина стає жорсткою, а колір тьмяніє. Але сам одяг ще цілком придатний до носіння. Насправді проблема не в якості речі, а в неправильній підготовці до прання. Є одна проста дія, яку варто зробити перед тим, як покласти светр у машинку, і тоді він роками матиме вигляд, ніби щойно з магазину.

Що зробити перед пранням, щоб светри не кашлатилися

Перед пранням светр обов’язково потрібно вивернути навиворіт. Саме лицьова сторона найбільше страждає від тертя об барабан пральної машини, інші речі та блискавки. Коли тканина знаходиться всередині, вона менше контактує з агресивним середовищем, і волокна не розпушуються. Це значно зменшує утворення ковтунців і зберігає гладкість поверхні.

Ще краще помістити светр у спеціальний мішок для делікатного прання. Він створює додатковий бар’єр між тканиною та барабаном машини. Завдяки цьому:

зменшується механічне пошкодження волокон;

річ не розтягується;

зберігається початкова форма виробу.

Навіть найтонший трикотаж у такому мішку витримує десятки прань без втрати якості.

Светри люблять ніжне ставлення. Варто вибирати делікатний або ручний режим, температуру не вище 30 градусів і мінімальні оберти віджимання. Гаряча вода та сильне обертання — головні вороги м’якого трикотажу. Саме вони піднімають ворс і запускають процес кошлатання.

Для прання светрів найкраще підходять рідкі засоби для вовни та делікатних тканин. Вони м’якше впливають на волокна і не залишають жорсткого осаду. Звичайний порошок часто діє агресивніше, через що тканина стає грубішою, а ковтунці з’являються швидше.