У тренді знову френч: оригінальні варіанти французького манікюру

Френч.

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Французький манікюр або френч - це те, що не виходить із моди. Він залишається класикою, разом з тим пропонуючи нові варіації та інтерпретації. Особливо влітку з ним можна експериментувати та створювати яскраві образи.

Який френч буде в моді у серпні, читайте у нашому матеріалі.

Різнокольоровий френч

Не знаєте, який колір обрати? Ця ідея саме для вас. Зробіть різнобарвний французький манікюр, коли на кожному нігтику буде свій колір - блакитний, жовтий, бузковий, рожевий, помаранчевий чи м’ятний. Вибір відтінків лише за вами.

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Френч з фруктами, ягодами чи квітами

Хочеться чогось літнього та оригінального? Зробіть класичний білий френч чи різнокольоровий, але доповніть його малюнками улюблених ягід, фруктів чи квітів. Крім того, розмалювати можна лише один нігтик, зробивши його акцентним.

Зворотній чи асиметричний френч

Хочете французький манікюр, але класика трошки набридла? Зворотній френч у яскравих кольорах доповнить будь-який ваш образ і матиме дуже модний вигляд.

Якщо ж хочеться легкості, то для вас підійде манікюр, що відрізняється ламаною або ж нерівною лінією. Оберіть яскраві та акцентні кольори і ваші нігтики точно не залишаться поза увагою.

Градієнтний френч

У цій інтерпретації поєднуються плавний перехід кольорів та класична форма французького манікюру. Влітку гарними варіантами будуть переходи від рожевого до білого, від яскравого помаранчевого до жовтого, від синього до блакитного, від темно зеленого до більш світлішого відтінку.

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Нагадаємо, ми писали про те, що волошковий манікюр: головний nail-тренд цього літа.





