Вдарила потужна магнітна буря: з якою силою штормитиме 17 квітня
Землю накрила потужна магнітна буря, причиною якого є корональна діра.
У п’ятницю, 17 квітня, вдарить сильна магнітна буря. Очікується збурення з К-індексом 5,7 (червоний рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Очікується прибуття високошвидкісного потоку з корональної діри. Це підвищить швидкість сонячного вітру. Існує ймовірність геомагнітної активності до рівнів STORM G2.
За даними науковців, корональна діра велика. Ймовірно, її вплив збережеться кілька днів.
Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.