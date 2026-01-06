Вікна не запотіватимуть і залишатимуться чистими: цей трюк допоможе надовго забути про конденсат

Як позбутися конденсату на вікнах / © pixabay.com

Запітнілі вікна — поширена проблема в холодну пору року, особливо у приміщеннях із підвищеною вологістю. Краплі води на склі не лише псують вигляд оселі, а й можуть спричиняти появу плісняви, неприємного запаху та відчуття сирості. Постійне витирання конденсату, навіть дорогими засобами, дає лише тимчасовий ефект. Однак існує простий і дієвий метод, який допомагає надовго забути про цю надокучливу проблему.

Чому на вікнах з’являється конденсат

Основна причина — це різниця температур між холодним склом і теплим повітрям у кімнаті. Волога з повітря осідає на поверхні вікна у вигляді крапель. Ситуацію погіршують:

погана вентиляція;

висока вологість після приготування їжі чи сушіння білизни;

щільні штори, які перекривають рух повітря;

недостатнє провітрювання.

Як надовго позбутися конденсату на вікнах: дієвий метод, перевірений часом

Щоб вікна залишалися сухими й чистими, достатньо створити на склі тонку захисну плівку, яка не дає волозі осідати:

Ретельно вимийте вікна теплою водою з невеликою кількістю мийного засобу. Витріть скло насухо м’якою тканиною або серветкою з мікрофібри. Нанесіть кілька крапель гліцерину чи рідкого мила на суху ганчірку. Рівномірно натріть скло тонким шаром, не змиваючи.

Після цього на поверхні утворюється невидима плівка, яка відштовхує вологу. Вікна довше залишаються прозорими та не пітініють навіть за різких перепадів температури.

Як посилити ефект

Щоб результат тримався якомога довше, варто додатково:

регулярно провітрювати кімнати;

не перекривати батареї та підвіконня шторами;

використовувати кухонну витяжку та вентиляцію у ванній;

зменшити кількість вологи в приміщенні.

Такий комплексний підхід допомагає зберігати вікна сухими протягом кількох тижнів без повторного оброблення.