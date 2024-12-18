Вино для глінтвейну: яке краще підійде для ароматного зимового напою

Глінтвейн може бути як алкогольним, так і безалкогольним.

Глінтвейн - пряний напій, який дуже популярний взимку. Він зігріє під час прогулянки на вулиці, і створить гарну атмосферу під час перегляду фільму вдома. Аби напій вийшов смачним та ароматним, важливо підібрати відповідне вино та добавки.

Яке вино обрати і які спеції додати, у матеріалі ТСН.ua.

Чи не найкраще для цього ароматного напою підійде сухе або напівсухе вино. Не намагайтеся купити найдорожче - якісне столове буде те, що треба. Врегулювати рівень солодкості можна за допомогою меду чи цукру.

Класичний глінтвейн вариться із червоного вина. Дуже популярним стає напій з білого вина. Втім, аби напій з ним вийшов виразним, треба додати більше підсолоджувачів - ніж до червоного.

А ще глінтвейн можна приготувати з соку. Тоді напій буде безалкогольними, але не менш смачним. Найкраще підійде виноградний, яблучний або журавлиний сік. Також приготувати напій можна з із чаю каркаде. Такий глінтвейн не лише зігріє, а й допоможе розслабитися.

Щодо спецій, то важко уявити цей зимовий напій кориці та гвоздики. Також ароматним його зроблять бадьян, кардамон, мускатний горіх.

Нагадаємо, ми також писали рецепт глінтвейну з яблуком та апельсином. Простий у приготуванні, але надзвичайно смачний та запашний, цей напій стане ідеальним супутником для святкових вечорів із друзями чи спокійних вечорів наодинці.

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