Вони живуть по-іншому: чому собаки все постійно нюхають

У собак дуже розвинений нюх, оскільки для них він є вирішальним у відчутті навколишнього світу. Коли собака щось нюхає, то запахи проходять через особливі мембрани носових раковин. У людини також є такі мембрани, але їхня кількість значно менша, ніж у собаки. Саме в них є рецептори, що розрізняють різноманітні запахи. У людини таких мембран налічується 6 млн, а в собаки їхня кількість сягає сотень мільйонів. Як саме собака за допомогою нюху орієнтується у навколишньому середовищі – читайте далі.

Ключова роль нюху у житті собак

У собак нюхова кора головного мозку, де обробляються сенсорні відчуття, у сорок разів більша, ніж у людини. Тому вчені дійшли висновків, що нюх собаки відіграє ключову роль у пізнанні навколишнього середовища, а не зір чи слух. Саме за допомогою обнюхування собаки здійснюють соціальну комунікацію та сприйняття простору.

Також за допомогою нюху собаки ідентифікують у просторі як себе, так і інших тварин, предмети та людей. Вчені провели дослід зі дзеркалом, який показав, що собака, дивлячись на себе, візуально не сприймає своє відображення. Потім вчені дали понюхати собаці його сечу, сечу інших собак та різноманітні предмети. Тут тварина почала проявляти інтерес, тому вчені припустили, що самосвідомість собак залежить від нюху. А якщо самосвідомість тварини залежить від нюху, то вчені допускають, що часові відчуття у собаки також можуть залежати від запахів. Про це деякі вчені говорили ще наприкінці ХХ століття.

Як собаки сприймають світ за допомогою нюху?

Собаки, на відміну від людини, світ сприймають по-іншому, тому нюх для тварини відіграє практично ключову роль. Собака всі об’єкти в навколишньому середовищі може відрізняти одне від одного лише за допомогою запаху.

Коли собаки щось нюхають, в їхньому мозку створюється візуальний образ цього об’єкта, який схожий на той, що бачать люди, коли дивляться на певний предмет. Тому вчені вважають, що запах собаці необхідний для всіх його дій.

Саме тому, якщо собака живе у закритому приміщенні, а потім його виводять на вулицю погуляти, він намагається все обнюхати. Тож не варто заважати тваринам знайомитися з навколишнім середовищем через нюх, вони дуже цьому радіють. Навіть коли господарі в приміщенні відкривають вікно, для собак це може бути справжньою радістю, бо запахи з вулиці приносять багато різноманітних вражень для тварин.

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