Це абсурд: Байден різко відповів на звинувачення Трампа

Джо Байден / © Associated Press

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Експрезидент США Джо Байден рішуче заперечив звинувачення чинного глави Білого дому Дональда Трампа щодо можливого використання автопідпису на офіційних документах під час його президентства.

Про це повідомило видання Reuters.

Трамп ініціював офіційне розслідування щодо того, чи особисто Байден підписував президентські документи.

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«Я ухвалював рішення щодо помилувань, указів, законів і прокламацій. Будь-які припущення, що це не так — абсурд і неправда», — заявив Байден.

Представники його команди заявили, що використання автопідпису відповідає закону, за умови, що президент заздалегідь схвалив таке рішення.

Нагадаємо, Трамп поширив божевільну теорію змови про Байдена.