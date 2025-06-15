Без питань клімату і гендеру: про що говоритимуть на саміті "Великої сімки"

Прапори держав "Великої сімки" / © Associated Press

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На саміті «Великої сімки» (G7), який розпочнеться у Канаді 15 червня, на другий план відійдуть колись центральні питання боротьби зі зміною клімату та гендерної рівності.

Про це пише видання The Epoch Times.

Цьогорічна зустріч приділить пріоритет таким питанням, як енергетична безпека, штучний інтелект (ШІ), критично важливі ланцюги постачання корисних копалин та глобальна економічна стабільність. Експерти вважають, що зміна пріоритетів зумовлена поверненням до Білого дому Дональда Трампа.

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Торговельна напруженість, що посилилася нещодавніми тарифами США, а також геополітичні кризи, такі як ескалація між Ізраїлем та Іраном, війна між Росією та Україною та конфлікт у Газі, також будуть ключовими темами обговорень лідерів.

Багато хто вважає, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні, як господар цьогорічного саміту, застосовує прагматичний підхід, щоб забезпечити вирішення на зустрічі найнагальніших проблем, які хвилюють усі країни-члени.

Якщо порушуватимуться такі теми, як зміна клімату чи гендерна рівність, лідери навряд чи вийдуть за рамки існуючих угод чи візьмуть на себе нові зобов’язання, заявив The Epoch Times Пол Самсон, керівник Центру інновацій у міжнародному управлінні, канадського аналітичного центру.

Багато організацій і навіть деякі країни сподіваються на нові зобов’язання щодо гендерних питань та клімату, зазначив він, «але цього не станеться за цим столом переговорів».

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«Вони навіть не змогли б включити це до комюніке з президентом Трампом там», — сказав він.

Як відомо, до «Великої сімки» входять Сполучені Штати, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Європейський Союз — держави, які виробляють понад половину світового ВВП.

Нагадаємо, на полях саміту «Великої сімки», який відбудеться 15-17 червня в Канаді, може відбутися нова зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.