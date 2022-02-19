Будапештський меморандум не має юридичних зобов'язань – послиня Німеччини

Водночас дипломатка зазначила, що західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни.

Будапештський меморандум, відповідно до якого, ядерні держави виступають гарантами територіальної цілісності України, не має юридичних зобов'язань.

Про це заявила німецька послиня Анка Фельдгузен в ефірі одного з українських телеканалів у суботу, 19 лютого.

"Будапештський меморандум – це, справді, формат без юридичних зобов'язань у межах міжнародного права. Але я думаю, що зараз треба пробувати все, щоб уникнути війни", – зазначила вона.

"Міжнародні угоди, ви згадали про Будапештський меморандум, – це домовленість, але немає можливості це імплементувати, якщо справді треба. Це підписи і нічого іншого", ­– ще влітку 2021 року заявляла послиня в інтерв’ю ТСН.

В 2014 році ніхто не пам’ятав про Будапештський меморандум: посол Німеччини в Україні

Нагадаємо, 19 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки президент України Володимир Зеленський оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму (Україна, Росія, США та Велика Британія) щодо гарантій безпеки.

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