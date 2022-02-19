"Динамо" перервало переможну серію на зборах в Туреччині

"Динамо" перервало переможну серію на зборах в Туреччині

"Кияни" зіграли внічию з узбецьким клубом.

Київське "Динамо" не змогло перемогти "Пахтакор" в четвертому контрольному матчі на заключному навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Поєдинок завершився з рахунком 0:0 .

У старті "біло-синіх" на матч із ташкентським клубом вийшли такі гравці, як Вітіньо, Денис Антюх, Карлос Де Пена, Владислав Кулач та інші.

У перших трьох спарингах кияни розбили лідера другого дивізіону Чемпіонату Сербії - "Інджію" (4:0), розгромили одного з лідерів казахстанської Прем'єр-ліги - "Кайрат" (4:0) та впевнено перемогли латвійську "Валмієру" (2:0)

Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 21 лютого. В останньому товариському матчі "біло-сині" зустрінуться з "латвійською" РФШ. Старт поєдинку – об 11:00 за київським часом.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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