"Динамо" прервало победную серию на сборах в Турции

"Динамо" прервало победную серию на сборах в Турции

"Киевляне" сыграли вничью с узбекским клубом.

Киевское "Динамо" не смогло победить "Пахтакор" в четвертом контрольном матче на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции. Поединок завершился со счетом 0:0 .

В старте "бело-синих" на матч с ташкентским клубом вышли такие игроки, как Витиньо, Денис Антюх, Карлос Де Пена, Владислав Кулач и другие.

В первых трех спаррингах киевляне разбили лидера второго дивизиона Чемпионата Сербии — "Инджу" (4:0), разгромили одного из лидеров казахстанской Премьер-лиги — "Кайрат" (4:0) и уверенно победили латвийскую "Валмиеру" (2:0)

Подопечные Луческу завершат подготовку к весенней части сезона 21 февраля. В последнем товарищеском матче "бело-синие" встретятся с "латвийской" РФШ. Старт поединка – в 11:00 по киевскому времени.

"Динамо" завершило осенью часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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