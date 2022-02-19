Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств – посол Германии

В то же время дипломат отметила, что западные партнеры должны делать все, чтобы избежать войны.

Будапештский меморандум, согласно которому ядерные государства выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет юридических обязательств.

Об этом заявила немецкая посол Анка Фельдгузен в эфире одного из украинских телеканалов в субботу, 19 февраля.

"Будапештский меморандум – это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны", – отметила она.

"Международные соглашения, вы упомянули о Будапештском меморандуме – это договоренность, но нет возможности это имплементировать, если действительно нужно. Это подписи и ничего другого", – еще летом 2021 года заявляла послыня в интервью ТСН.

В 2014 году никто не помнил о Будапештский меморандум: посол Германии в Украине

Напомним, 19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности президент Украины Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) о гарантиях безопасности.

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