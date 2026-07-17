Тетяна Бережна / © detector.media

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Декларація про доходи віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики — міністерки культури Тетяни Бережної була вилучена з публічного доступу ще у 2025 році, коли вона обіймала посаду заступниці міністра економіки.

Як повідомляє видання «Главком», підставою для такого рішення могло стати те, що один із членів її сім’ї є військовослужбовцем.

За інформацією джерел видання в уряді, із проханням приховати декларацію Бережної до Національного агентства з питань запобігання корупції могла звернутися тодішня міністерка економіки, а згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Водночас, як зазначає «Главком», про особисте життя високопосадовиці у відкритих джерелах інформації небагато.

Зокрема, у декларації за 2022 рік Бережна вказувала, що проживає однією сім’єю без офіційного шлюбу з Тарасом Доронюком. Того року вона задекларувала близько 640 тис. грн доходу, отриманого в Міністерстві економіки, а також майже 570 тис. грн від роботи в адвокатському об’єднанні «Василь Кисіль та партнери».

Сам Доронюк, згідно з декларацією, заробив понад 1,8 млн грн від підприємницької діяльності, а обоє також скористалися державною програмою «єПідтримка».

За даними Sahaidachnyi Security Center, Тарас Доронюк працює у сфері оборонної політики та є членом команди Офісу підтримки змін Міністерства оборони України. Він займається реалізацією проєктів, пов’язаних із розвитком аналітичних спроможностей, інтеграцією нових бойових можливостей та іншими напрямами реформування оборонного сектору.

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«Главком» також нагадує, що раніше Доронюк перебував у шлюбі з народною депутаткою Інною Совсун, з якою має спільного сина.

У грудні 2025 року Тетяна Бережна повідомила про народження доньки, опублікувавши з цієї нагоди допис у Facebook. Попри це, посадовиця майже не висвітлює особисте життя у соціальних мережах, зосереджуючи свої публікації переважно на професійній діяльності.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада перепризначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики — міністерки культури, яку вона займає віж жовтня 2025 року.

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