Демократи в Сенаті заблокували допомогу Ізраїлю без підтримки України

Лідери Сенату, де більшість мають демократи, планують представити цього тижня власний законопроєкт про додаткове фінансування.

Члени Демократичної партії США у Сенаті 7 листопада заблокували спробу республіканців швидко ухвалити законопроєкт про екстрену допомогу для Ізраїлю, який не передбачає допомогу для України.

Про це повідомляє Reuters.

Члени Демократичної партії наголошують на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю, на важливості фінансування охорони кордону та грошей для протидії можливій ескалації конфлікту в Індійсько-Тихоокеанському регіоні з боку Китаю.

Також читайте Що буде з підтримкою України після обрання нового спікера Палати представників – в ОП відповіли

Саме це передбачає запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування на понад 100 млрд дол., який раніше був надісланий до Конгресу.

"Наші союзники в Україні можуть дозволити собі затримку не більше, ніж наші союзники в Ізраїлі", – зазначила сенаторка, очільниця Комітету Сенату з асигнувань Патті Мюррей.

Закон про додаткове фінансування має ухвалити Сенат, де більшість мають демократи, а також підписати Байден.

Видання зазначило, що лідери Сенату працюють над власним законопроєктом про додаткове фінансування та планують представити його вже цього тижня.

Нагадаємо, 2 листопада Палата представників США ухвалила окремий законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі 14,3 млрд дол., не затвердивши допомогу для України.

Раніше перед цим у Білому домі заявляли, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою для Ізраїлю та без допомоги для України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по репутації США! Ухвалено законопроєкт допомоги Ізраїлю без України

Читайте також: