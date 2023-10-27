Дії Орбана не вплинули на єдність ЄС щодо України - Рютте

Дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана наразі не вплинули на єдність Європейського Союзу щодо підтримки України.

Про це за підсумками першого дня саміту лідерів країн ЄС заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє FREEДОМ.

За його словами, питання допомоги Україні у війні проти агресорки Росії - це і питання безпеки Нідерландів.

"Усі вважають, що вся справа в наших цінностях. Але справа також у нашій безпеці. Тому що, якщо все вийде, на Україні війна не зупиниться. Потім Путін продовжить. Зрештою це загрожує безпеці. Аж до Нідерландів. Ось чому ця війна настільки важлива, і щоб у ній перемагала Україна, а не Росія", - наголосив Марк Рютте.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на знайомого з перебігом обговорень дипломата повідомило, що Угорщина та Словаччина заблокували виділення допомоги Україні від Євросоюзу. Йдеться про 50 мільярдів євро допомоги.

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