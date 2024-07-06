Фіцо похвалив Орбана за візити до Києва й Москви

Прем'єр вперше з'явився на публіці після замаху.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо похвалив свого угорського колегу Віктора Орбана, який здійснив візити до Києва та Москви.
Про це повідомляють The Associated Press і Радіо Свобода.
Вчора, 5 липня, Фіцо вперше з'явився на публіці після важкого поранення внаслідок замаху. Прем'єр Словаччини виступив з промовою на сцені під час вечірньої церемонії з нагоди державного свята – Дня святих Кирила і Мефодія.
У своєму зверненні Фіцо розкритикував ліберальних політичних опонентів і похвалив Орбана за його нещодавні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним.
"Я хочу висловити своє захоплення прем’єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Якби мій стан здоров’я дозволяв мені поїхати, я б із задоволенням приєднався до нього", – наголосив політик.
Нагадаємо, 2 липня Орбан приїздив до Києва, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, прем'єр запропонував Україні припинити вогонь. За його словами, Угорщина дуже високо оцінює всі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але вони потребують багато часу.
Вже 5 липня угорський прем'єр поїхав з "мирною місією" до Москви на зустріч з Путіним. Мовляв, він хоче "вислухати обидві сторони конфлікту".
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