Політика
160
1 хв

Кадиров розкрив кінцеву мету РФ щодо України

Кадиров вважає, що росіянам слід продовжувати воювати.

Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров / © скриншот з відео

Глава Чечні Рамзан Кадиров розповів, що РФ зараз невигідно припиняти бойові дії. Мовляв, мир можливий лише тоді, коли «Україна стане регіоном Росії».

Про це глава Кадиров в інтерв’ю «РИА Новости».

За словами Кадирова, він не є прихильником зупинки бойових дій у «зоні спеціальної військової операції».

«Я взагалі не прихильник зупинки бойових дій за нинішнього стану справ у зоні. Вважаю, що припиняти бойові дії зараз нам не вигідно… Цілі та завдання СВО взяті не зі стелі — це гарантія безпеки всієї нашої країни”, — зауважив глава Чечні.

Також він висловився про те, за яких умов можливий мир.

«Мир на наших кордонах можливий лише тоді, коли Україна стане регіоном чи округом Росії», — видав Кадиров.

Раніше зазначалося, що Кадиров ледь не втопився під час відпочинку у Туреччині.

Як повідомлялося, сталося це у Бодрумі на узбережжі Егейського моря. Кадиров зайшов у море, щоб поплавати, але почав непритомніти і пірнув під воду. Офіцери турецької берегової охорони та персонал готелю втрутилися.

Рятувальники надали першу медичну допомогу на місці події, перш ніж Кадирова перевезли до приватної клініки, де про його стан пізніше було повідомлено як про стабільний. Після медичного обстеження було встановлено, що загрози для життя Рамзана Кадирова немає.

