Кім: Після війни Україна має всі передумови стати важливим логістичним вузлом Європи

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Він нагадав, що Україна історично формувалася як простір перетину великих торговельних маршрутів між Європою та Азією. Війна тимчасово деформувала цю роль, проте сама логіка географії нікуди не зникла.

«Після завершення війни Україна матиме всі передумови для повернення до статусу одного з ключових логістичних та транзитних центрів Європи. Але це не відбудеться автоматично», — зазначив Кім.

Нині транспортна галузь та логістика формують близько 6-6,5% українського ВВП, а разом із суміжними сферами — близько 10% економіки. У великих транзитних економіках цей показник сягає 15% і більше. Саме до таких цифр, впевнений очільник області, має рухатися Україна, і цей орієнтир доцільно закріпити у державній Стратегії повоєнного відновлення.

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Серед пріоритетів Кім назвав розвиток інтермодальних перевезень, частка яких в Україні зараз складає менше 5% загального транспортного трафіку, розбудову щонайменше 10-15 великих регіональних логістичних хабів та інтеграцію у трансєвразійські транспортні маршрути.

«Фактично йдеться про формування нової архітектури економічних зв’язків у регіоні. І саме тому транспорт потрібно сприймати значно ширше, ніж просто систему доріг, портів чи залізничних колій», — підкреслив він.

Питання логістики, наголосив Кім, має і демографічне значення. Конкуренція за людський капітал у світі лише посилюватиметься, а повернення мільйонів українців після війни залежатиме від економічної динаміки країни та ринку праці.

«Україна повинна запропонувати людям масштабну економіку майбутнього, а не лише програму відбудови зруйнованого», — резюмував очільник Миколаївської ОВА.

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