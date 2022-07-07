Лукашенко закликав до максимальної інтеграції із Росією

Втім, наголошує самопроголошений президент, при цьому Білорусь повинна "зберігати суверенітет і незалежність" та "інтереси білоруського народу". Мовляв, його країна активізувалася у роботі на російському напрямі.

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з головою Палати представників Національних зборів Білорусі, пише "БЕЛТА".

"Сьогодні вже всі зрозуміли, що таке Білорусь для Росії та Росія для Білорусі. Ми маємо зробити максимум щодо кооперації в економіці, на нашу єдність, єднання. Все зробити для того, щоб ніхто не міг кинути камінь у нас, що ми не вирішили якихось питань у взаєминах з Росією", - наголосив він.

Також білоруський диктатор заявив, мовляв, "Росія має глобальні інтереси", а також "відповідні погляди на розвиток Білорусі".

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддасть наказ на залучення армії до війни в Україні, ці війська стануть підпорядковані генштабу Росії, і стануть єдиними збройними силами "Союзної держави". Лукашенко уникає того, щоб віддати цей наказ, адже армія – "мабуть, єдина ніжка того стільця, на якому він сидить, яка ще не підпиляна".

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