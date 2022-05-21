Львівський апеляційний суд залишив Медведчука під вартою

Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.

Раніше йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"У п’ятницю, 20 травня, у Львівському апеляційному суді розглядалася апеляційна скарга адвокатів в інтересах обвинуваченого Віктора Медведчука на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16 квітня 2022 року щодо тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду погодилась з рішенням суду першої інстанції, залишивши апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу – без змін.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, утік з України ще на початку російського вторгнення. 18 березня суд Львова заочно заарештував нардепа, а Держбюро розслідувань звернулося до українців за допомогою у розшуку Медведчука. Крім того, у Віктора Медведчука конфіскували предмети мистецтва та транспортні засоби. Їх згодом реалізують, а гроші перерахують ЗСУ та витратять на відбудову зруйнованої інфраструктури.

ДБР провело обшуки в будинках братів нардепів ОПЗЖ Медведчука та Козака

Читайте також: