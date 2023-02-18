Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Україна має виграти війну проти РФ

Очільник Міноборони Німеччини наголосив, що спроби Росії підірвати міжнародний порядок не мають стати успішними.

Про це Пісторіус заявив під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Багато речей сьогодні відрізняються від ери Холодної війни. Але, на жаль, ми знову стикаємося з великою загрозою нашій свободі й безпеці. Росія веде жахливу агресивну загарбницьку війну проти України. І якщо б Путіну все вдалося, це б був лише початок", - сказав Пісторіус.

Очільник Міноборони Німеччини наголосив, що Росія не має й не досягне свого імперіалізму та спроб підірвати міжнародний порядок й міжнародну архітектуру миру.

"І тому, що ні дипломатія, ні важкі економічні санкції не змусили Путіна змінити свої розрахунки, те, що ми показали силу, - це хороша відповідь. Показувати силу – це означає, з одного боку, зміцнювати оборону сміливих українських людей. Я пишаюся, що маю право сказати, що Німеччина одна з лідерів у підтримці України", - зауважив Пісторіус.

Він пригадав, що відвідав Київ минулого тижня і поговорив із солдатами з передової, які зараз опановують танки Leopard у Німеччині.

"Їхні обличчя показують жахи війни. У той самий час я побачив, що мораль не зламана. Самовідданість і мужність вражають. Я запевнив президента Зеленського, що Німеччина буде допомагати Україні так довго, як це буде необхідно, разом із нашими європейськими й трансатлантичними союзниками", - підкреслив Пісторіус.

Керівник німецького оборонного відомства наголосив, що Україна має виграти цю війну.

"Показувати силу, з іншого боку, - це означає, що ми маємо зміцнювати східний фланг НАТО, ми маємо зміцнювати себе. Коли Росія атакувала Україну, Альянс відреагував швидко. Ми можемо і будемо захищати кожен дюйм території Альянсу", - зауважив Пісторіус.

Нагадаємо, 17 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, передати їх Україні.

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