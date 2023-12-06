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П'ять битв: Зеленський перелічив досягнення України за цей рік

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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П'ять битв: Зеленський перелічив досягнення України за цей рік

Зеленський звернувся до учасників саміту G7 / Фото: Офіс президента України

Зокрема, президент зауважив, що цієї зими Україна "має шанс виграти битву за енергетику".

Президент Володимир Зеленський перелічив, чого Україні вдалося досягти за 2023 рік.

Про це він сказав у зверненні до лідерів "Великої сімки" (G7).

Битва за Чорне море

За словами Зеленського, Україна виграла битву в Чорному морі, і тепер у цій акваторії відновлюється нормальне судноплавство.

"З кожним новим вантажем із наших портів виграє і глобальна продовольча безпека. Вже майже 7,5 млн тонн вантажів перевезено новим експортним коридором, який ми запустили, вигнавши російський флот", – зазначив глава держави.

Енергетика

Зеленський вважає, що цієї зими Україна "має шанс виграти битву за енергетику". Він нагадав, що минулого року Росія спробувала вдарити по Україні блекаутом – її ракети та іранські "шахеди", які стали зброєю російського терору, намагалися знищити нашу енергетику.

"Зараз ми посилюємо ППО, зокрема з вашою підтримкою, і якщо продовжимо це робити, якщо вистоїмо цієї зими енергетично, російський терор зазнає одного з найбільших програшів. Сильна ППО та сильна енергетика – це можливість нашим містам жити, нашій економіці працювати й нашим людям повертатись. І економічне зростання в Україні – один із найвагоміших результатів року. Посильмо його", – сказав президент.

Путін не виграв жодної операції за цей час

За словами президента, Путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і прагне продемонтструвати росіянам хоч якийсь успіх на фронті.

"Втім, наші воїни витримують удари – Путін не виграв жодної операції за цей рік. Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту й готуємося до наступних кроків, і далекобійні засоби в цьому допомагають і дуже допоможуть. Маємо реалістичну стратегію дій, і саме наші українські зусилля – з вашою підтримкою – здатні забезпечити Україні успіх на землі", – запевнив він.

Битва за мотивацію

"Четверте – маємо виграти битву за мотивацію. Мотивацію наших людей і всієї Європи. Битва, що триває, не просто про долю України. Це – про Європу. І саме тому ми так активно працюємо, щоб мати зелене світло від ЄС щодо старту переговорів про вступ", – сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна реалізовує всі необхідні реформи, зокрема, антикорупційні, виконала рекомендації Єврокомісії, і до кінця цього року ухвалить всі рішення, які обіцяли.

Президент висловив сподівання, що і Євросоюз виконає свою обіцянку перед Україною і дасть старт переговорам про вступ до ЄС.

Консолідовані зусилля

Зеленський пояснив, що Росія сподівається лише на одне – що наступного року консолідація світу зруйнується, Америка і Європа проявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні.

"Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити. Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік. Для нас із вами – для вільних націй. Не для Путіна. Україна має силу. І я прошу вас бути саме такими сильними, як ви вмієте і як уміє свобода", – підсумував він.

Зазначимо, що до G7 входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

⚡❗ Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту G7! 

Нагадаємо, президент Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників та вручив їм нагороди.

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Дата публікації
Перегляди
549
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