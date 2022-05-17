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Парламент Фінляндії підтримав вступ країни до НАТО

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Парламент Фінляндії підтримав вступ країни до НАТО

Фото: pixabay.com

Парламент проголосував за подання заявки на членство у Північноатлантичному альянсі.

Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. За таке рішення проголосували майже одноголосно.  

Про це повідомляє видання Yle.

Заявку на вступ підтримали 188 депутатів, проти – 8. Три депутати були відсутні під час голосування.

Тепер рішення про вступ Фінляндії до НАТО має обговорити уряд країни. Після цього остаточне рішення ухвалює президент країни Сауле Нііносте. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що не підтримує заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

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