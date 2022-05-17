Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

Парламент проголосовал за подачу заявки на членство в Североатлантическом альянсе.

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. За такое решение проголосовали почти единогласно.

Об этом сообщает издание Yle.

Заявку на вступление поддержали 188 депутатов, против – 8. Три депутата отсутствовали во время голосования.

Теперь решение о вступлении Финляндии в НАТО должно обсудить правительство страны. После этого окончательное решение принимает президент страны Сауле Нииносте.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил, что не поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Читайте также: