Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

Парламент проголосовал за подачу заявки на членство в Североатлантическом альянсе.
Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. За такое решение проголосовали почти единогласно.
Об этом сообщает издание Yle.
Заявку на вступление поддержали 188 депутатов, против – 8. Три депутата отсутствовали во время голосования.
Теперь решение о вступлении Финляндии в НАТО должно обсудить правительство страны. После этого окончательное решение принимает президент страны Сауле Нииносте.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил, что не поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
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