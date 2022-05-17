З Лисичанська і Сєвєродонецька вивезли ще понад 30 осіб: люди потрапили під обстріл "Градів"

З Лисичанська і Сєвєродонецька вивезли ще понад 30 осіб: люди потрапили під обстріл "Градів"

Попри сильні обстріли окупантів держави-терористки Росії з Луганської області продовжують евакуювати мирних людей.

У вівторок, 17 травня, із Сєвєродонецька та Лисичанська вивезли 27 дорослих та шість дітей. Втім, під час евакуації росіяни обстріляли "Градами" автобус.

Про це повідомив керівник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, незважаючи на складні умови, евакуацію цивільних поновили. Керівник області наголосив: із загостренням ситуації побільшало і охочих виїхати до більш безпечних місць.

"Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами. Автобус потрапив під обстріл, бо траса до сих пір прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із "Градів". На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, врятовано вісім жителів Врубівки та 32 - із Гірської громади, серед яких семеро дітей, а також одна поранена людина. Загалом протягом 17 травня вдалося вивезти 73 особи.

Як повідомлялося, окупанти збільшують кількість обстрілів Сєвєродонецька на Луганщині. Ворог намагається взяти обласний центр регіону. Однак глобальні плани – оточити всю область, відрізавши від сполучення з іншими регіонами України.

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