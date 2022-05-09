Перша хвилина миру для України неодмінно настане - Зеленський

"Переможемо!"- написав президент України Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський переконаний, що українці обов'язково переможуть і перша хвилина миру для України таки неодмінно настане.
Відповідне відео про першу хвилину миру після перемоги над нацистами у 1945 році з'явилося у його Telegram-каналі.
"Перша хвилина миру для України неодмінно настане. Переможемо!" - зауважив Зеленський.
Саме о 23:01 8 травня 1945 року був підписаний акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, тому цей час і вважається першою хвилиною миру.
Нагадаємо. що День пам’яті та примирення – це свято в Україні, який святкують 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму.
Нагадаємо, у відеозверненні Володимир Зеленський підсумував зустріч лідерів держав "Великої сімки", у якій він взяв участь разом з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.
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