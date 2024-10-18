Плани Зеленського, Трампа, Гарріс не завершать війну в Україні – Bloomberg

Мирна угода – хороша вона чи погана для України – не принесе довгострокового "вирішення цієї саги". Путін не відмовився від того, щоб зробити Україну російською сатрапією.

Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс не мають єдиної думки про переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо України. А План перемоги президента України Володимира Зеленського не отримав значної підтримки у США.

Про це у статті для Bloomberg пише оглядач Хел Брендс – старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва, член Ради з питань зовнішньої політики Держдепартаменту США.

Автор зазначає, що "війна в Україні йде погано для хороших хлопців". Водночас широко розрекламований План перемоги України, до якого входить поштовх до членства в НАТО, не отримав значної підтримки США.

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"Оскільки перспективи в України погіршуються, у Вашингтоні зростає тиск щодо врегулювання шляхом переговорів. Проблема полягає в тому, що ніхто не придумав, як перетворити погіршення ситуації на полі бою на гідний мир", – зазначається у статті.

План Трампа найпростіший: зібрати Путіна і Зеленського якомога швидше та погрожувати їм обом жахливими наслідками, якщо війна не припиниться. На думку оглядача, Трамп міг би сказати Зеленському, що той ризикує втратити допомогу США, якщо не укладе угоду. А Путіну міг би сказати, що США збільшать цю допомогу або вдарять по Москві жорсткішими санкціями в разі опору з боку Росії.

"Можна підозрювати, що план Трампа спрямований не на забезпечення сприятливого миру, а на забезпечення миру будь-якою ціною. Трамп, схоже, передбачає, що Україна відмовиться від своїх окупованих територій (можливо, обмінявши свої позиції в Росії під Курськом на незначні поступки) і, ймовірно, погодиться на обмеження своїх відносин із Заходом в обмін на припинення вогню, яке триватиме ні на хвилину довше, ніж того хоче Путін", – йдеться в матеріалі.

Другий підхід, який підтримуть у демократичних колах з питань нацбезпеки, є більш реалістичним, оскільки визнає, що Україні потрібна краща позиція. США продовжуватимуть допомагати українцям захищати їхню територію, сподіваючись зрештою зробити ціну російського наступу непомірно високою. Вашингтон може помірковано посилити санкції, переслідуючи деякі китайські банки, які сприяють стратегічній торгівлі з Росією. І якщо Гарріс переможе на виборах, вона може шукати можливості надати ще один пакет допомоги Україні, щоб показати Путіну, що він не може пережити Захід, і допомогти Києву відновитися принаймні до загрози нового наступу. Тоді, можливо, Україна і Захід могли б вести дипломатію з позиції єдності та сили.

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Однак, зазначає автор статті, цей підхід також має очевидну слабкість.

"Якщо підтримка, яку надавали США досі, не змусила Путіна здатися, чому стратегія, яка містить по суті більше того самого, тепер спрацює? Справді, Путін платить жахливу ціну за кілометр; він не може вічно зазнавати великих втрат у живій силі та техніці. Але враховуючи, що населення Росії майже вчетверо перевищує населення України, армія Зеленського може стекти кров’ю раніше, ніж це зробить армія Путіна", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що тут йдеться про те саме протиріччя, яке переслідує політику США від лютого 2022 року. Вашингтон хоче перемоги України. Але з очевидних і зрозумілих причин – через тягу конкурувальних пріоритетів у Тихому океані, страх ескалації з Росією – він також хоче обмежити участь США.

Сьогодні багато хто вважає, що мирна угода зменшить витрати та ризики, які США зазнають, підтримуючи Україну. Але просте укладання угоди, яка не є капітуляцією, може вимагати більших витрат і ризиків, ніж американці погоджувалися досі.

Розмови про компроміс з боку США додають Путіну впевненості, що все йде так, як він хоче. Президент РФ міг би відповісти на мирну ініціативу, відстоюючи свої максималістські цілі – анексію кількох областей, різке обмеження суверенітету України, можливо, повалення її уряду – тоді як його сили продовжують завдавати ударів. Або, навпаки, Путін міг би підіграти, якщо він вважає, що деескалація зараз може створити для нього перемогу пізніше.

Оглядач вважає, що пропозиція припинення вогню вздовж поточної лінії фронту поклала б тягар продовження війни на Україну. Припинення вогню може призвести до пом'якшення санкцій проти РФ. І якщо на виборах президента переможе Трамп, і у Вашингтоні переважатиме дух "Америка перш за все", Захід може втратити інтерес до України, коли припиниться стрілянина.

"Дійсно, мирна угода – хороша вона чи погана для України – не принесе довгострокового вирішення цієї саги. Путін не відмовився від того, щоб зробити Україну російською сатрапією. Спустошена розорена Україна не зможе захиститися сама. Тож жодне врегулювання не буде тривалим, якщо Захід не надасть Україні довгострокових гарантій безпеки, а також військової та фінансової допомоги, необхідної для того, щоб переконати Путіна, що відновлення конфлікту є поганою ідеєю", – зазначається у статті.

Автор додав – якщо США під керівництвом Трампа чи Гарріс не зіткнуться з цією проблемою напряму, кінець війни може просто почати відлік до наступної.

До слова, український журналіст, публіцист Віталій Портников вважає, що політичне рішення у війні неможливе. До закінчення війни може привести лише відсутність потенціалу для її продовження.

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